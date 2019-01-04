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США и Китай начали переговоры о новом торговом соглашении

США и Китай начали переговоры о новом торговом соглашении

В Пекине в понедельник, 7 января, начались переговоры представителей США и Китая с целью ослабления торгового конфликта.

В делегацию США входят представители министерств торговли, финансов, сельского хозяйства и энергетики. Состав китайской делегации не сообщается, отмечает DW.

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“Представители США и Китая начали переговоры по решению торгового спора и достижению нового соглашения между двумя странами. Ранее обе стороны отложили повышение взаимных пошлин”, – говорится в сообщении.

В декабре власти КНР сообщили, что переговоры будут сосредоточены на вопросах торговли сельскохозяйственной продукцией, энергией и автомобилями. В конце декабря Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет достижения новой торговой сделки между двумя странами.

По материалам Deutsche Welle
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