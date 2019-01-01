Долг США вырос на $2 триллиона за два года президентства Трампа

По официальной статистике, государственный долг Соединенных Штатов за последние два года, с момента прихода к власти администрации Дональда Трампа, вырос на $2 трлн, побив почти 70-летний рекорд по отношению к размеру ВВП страны.

Об этом сообщил американский центральный телеканал CNN.

“Государственный долг США по состоянию на конец 2018 составил $21,974 трлн, что на $2 трлн больше, чем до того, как президент Дональд Трамп вступил в должность”, – приводит телеканал статистику американского Минфина.

В общем, государственный долг США рос ускоренными темпами после финансового кризиса 2008 года, когда Конгресс и администрация Обамы одобрили финансирование стимулов для того, чтобы сохранить экономику на плаву.

Задолженность начала уменьшаться в начале срока президентства Трампа, однако снова выросла в прошлом году. Тогда, в конце 2017 года, была проведена реформа, которая привела к снижению налогов, а также существенному уменьшению корпоративного налогообложения, что уменьшило доходы в казначейство.

Во время президентской кампании Дональд Трамп обещал вообще “избавиться” от государственного долга в течение двух президентских сроков, то есть за восемь лет.

Тем не менее, по данным бюджетного офиса Конгресса, общий государственный долг США в 2018 году за год вырос на 3,5% до 78% ВВП, что является самым высоким показателем с 1950 года.

Как подчеркивается, это особенно необычно для такой мощной экономики, как США без новых значительных затрат. Если никаких изменений не произойдет, бюджетный комитет Конгресса прогнозирует, что госдолг увеличится до 96% ВВП в 2028 году.