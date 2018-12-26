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В Германии построят подводный железнодорожный и автомобильный тоннель стоимостью $8 млрд

В Германии построят подводный железнодорожный и автомобильный тоннель стоимостью $8 млрд

Немецкие власти одобрили строительство подводного железнодорожного и автомобильного тоннеля стоимостью 8 миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, несмотря на экологические возражения, пишет Сегодня.

Планируется, что тоннель соединит два острова: немецкий Фемарн и датский Лоллан. Его протяженность составит 19 километров. Строительство должно было быть завершено в 2024 году, но было задержано экологическими протестами в Германии. Общая стоимость проекта оценивается в восемь миллиардов евро.

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Фемарн уже связан автомобильной дорогой с материковой частью Германии, и новое соединение значительно ускорит автомобильное и железнодорожное сообщение немецких городов Гамбург, Бремен и Ганновер с датской столицей Копенгаген и шведским городом Мальме.

По материалам Сегодня
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