При помощи blockchain в Украине продали имущества на 3,2 млрд грн

Через аукционы Системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) в Украине продали имущества на общую сумму 3,2 миллиарда гривен.

В основе аукционов лежит технология blockchain.

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В общем, начиная с сентября 2017 года провели 13,84 тысячи торгов и выторговали 3,2 миллиарда гривен. За это время средний прирост цены лота при продаже составлял 18%.

«Blockchain в систему электронных торгов арестованным имуществом был внедрен совместно с Государственным агентством по электронному правительству, международной компанией BitFury при поддержке Министерства юстиции», — сообщают в СЕТАМ.