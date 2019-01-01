При помощи blockchain в Украине продали имущества на 3,2 млрд грн

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Через аукционы Системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) в Украине продали имущества на общую сумму 3,2 миллиарда гривен.
В основе аукционов лежит технология blockchain.
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В общем, начиная с сентября 2017 года провели 13,84 тысячи торгов и выторговали 3,2 миллиарда гривен. За это время средний прирост цены лота при продаже составлял 18%.
«Blockchain в систему электронных торгов арестованным имуществом был внедрен совместно с Государственным агентством по электронному правительству, международной компанией BitFury при поддержке Министерства юстиции», — сообщают в СЕТАМ.
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