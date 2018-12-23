Samsung патентует дрон-трансформер

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Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистировало патентную заявку компании Samsung, которая решила выйти на рынок беспилотников.
Патент показывает, что южнокорейский гигант работает над трансформируемым беспилотником.
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Интересно, что беспилотник по сути станет аксессуаром следующего поколения для линейки смартфонов компании Galaxy. В патенте описан беспилотный летательный аппарат с множеством специальных датчиков. Помимо датчика камеры, он будет оснащен гироскопами, барометром, компасом, ультразвуковыми датчиками, датчиками температуры, света и ультрафиолетового излучения.
“В данном изобретении предложен трансформируемый беспилотный летательный аппарат, в котором можно сложить рычаги для фиксации пропеллера внутрь основного корпуса”, – говорится в патентной заявке Samsung.
Помимо этого, изобретение должно получить и обычные технологии, такие как беспроводное управление с помощью смартфона, планшета или ПК. Samsung утверждает, что дроном можно будет управлять с любого электронного устройства, в том числе с бытовой техники, например, со стиральной машины или холодильника.
Дрон состоит из двух отсеков, которые сдвигаются вместе, образуя компактный портативный блок. Компания намерена использовать джойстикоподобные элементы управления, которыми можно управлять с экрана смартфона.
Это пятый патент, связанный с беспилотниками, который компания Samsung подала только в этом году. Согласно данным исследовательской компании IDC, мировая индустрия беспилотников выросла в совокупном годовом темпе роста на 30,6% и к 2022 году вырастет до $29,5 млрд.
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