Samsung патентует дрон-трансформер

Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистировало патентную заявку компании Samsung, которая решила выйти на рынок беспилотников.

Патент показывает, что южнокорейский гигант работает над трансформируемым беспилотником.

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Интересно, что беспилотник по сути станет аксессуаром следующего поколения для линейки смартфонов компании Galaxy. В патенте описан беспилотный летательный аппарат с множеством специальных датчиков. Помимо датчика камеры, он будет оснащен гироскопами, барометром, компасом, ультразвуковыми датчиками, датчиками температуры, света и ультрафиолетового излучения.

“В данном изобретении предложен трансформируемый беспилотный летательный аппарат, в котором можно сложить рычаги для фиксации пропеллера внутрь основного корпуса”, – говорится в патентной заявке Samsung.

Помимо этого, изобретение должно получить и обычные технологии, такие как беспроводное управление с помощью смартфона, планшета или ПК. Samsung утверждает, что дроном можно будет управлять с любого электронного устройства, в том числе с бытовой техники, например, со стиральной машины или холодильника.

Дрон состоит из двух отсеков, которые сдвигаются вместе, образуя компактный портативный блок. Компания намерена использовать джойстикоподобные элементы управления, которыми можно управлять с экрана смартфона.

Это пятый патент, связанный с беспилотниками, который компания Samsung подала только в этом году. Согласно данным исследовательской компании IDC, мировая индустрия беспилотников выросла в совокупном годовом темпе роста на 30,6% и к 2022 году вырастет до $29,5 млрд.