Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 41 0

Samsung придумала больше вариантов безрамочных смартфонов

Samsung придумала больше вариантов безрамочных смартфонов

Samsung зарегистрировала в Офисе интеллектуальной собственности Республики Корея патент с описанием новых методов уменьшения рамок в смартфонах путём интеграции фронтальной камеры с экраном. Ранее в этом месяце компания уже представила Galaxy A8s с отверстием в дисплее, но в запасе у корейского производителя ещё целый ряд интересных и необычных вариантов.

В ноябре на презентации сгибаемого смартфона Samsung показала четыре варианта безрамочных экранов: Infinity-U, Infinity-V, Infinity-O и New Infinity. В последнем случае в устройствах вообще нет вырезов, а фронтальная камера и датчики встроены под экран.

В новом патенте южнокорейского гиганта описывается ещё шесть способов интеграции фронтальной камеры с дисплеем для достижения максимальной безрамочности. Все они отличаются высотой размещения сенсора, из-за чего меняется размер и форма «чёлки». Во всех случаях вырез гораздо меньше, чем в уже представленных на рынке смартфонах.

Ожидается, что грядущие флагманы компании получат экраны с отверстиями под фронтальную камеру, тогда как вырезы Samsung может использовать в более доступных моделях.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина