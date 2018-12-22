Samsung придумала больше вариантов безрамочных смартфонов

Samsung зарегистрировала в Офисе интеллектуальной собственности Республики Корея патент с описанием новых методов уменьшения рамок в смартфонах путём интеграции фронтальной камеры с экраном. Ранее в этом месяце компания уже представила Galaxy A8s с отверстием в дисплее, но в запасе у корейского производителя ещё целый ряд интересных и необычных вариантов.

В ноябре на презентации сгибаемого смартфона Samsung показала четыре варианта безрамочных экранов: Infinity-U, Infinity-V, Infinity-O и New Infinity. В последнем случае в устройствах вообще нет вырезов, а фронтальная камера и датчики встроены под экран.

В новом патенте южнокорейского гиганта описывается ещё шесть способов интеграции фронтальной камеры с дисплеем для достижения максимальной безрамочности. Все они отличаются высотой размещения сенсора, из-за чего меняется размер и форма «чёлки». Во всех случаях вырез гораздо меньше, чем в уже представленных на рынке смартфонах.

Ожидается, что грядущие флагманы компании получат экраны с отверстиями под фронтальную камеру, тогда как вырезы Samsung может использовать в более доступных моделях.