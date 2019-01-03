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Озвучен средний возраст самолетов в Украине

Озвучен средний возраст самолетов в Украине

Средний возраст самолетов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины и находящихся в эксплуатации в частных авиакомпаниях, составляет 23 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной авиационной службы Украины.

«Средний возраст воздушных судов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины и находящихся в эксплуатации в частных авиакомпаниях, составляет 23 года», – отметили в пресс-службе ведомства.

При этом в Госавиаслужбе уточнили, что все воздушные суда, эксплуатируемые украинскими авиакомпаниями, имеют сертификаты летной годности и сертификаты просмотра летной годности. Техническое состояние воздушных судов гражданской авиации, которые получили эти сертификаты, соответствуют требованиям утвержденных Мининфраструктуры Правил по поддержанию летной годности.

Также в ведомстве сообщили, что в течение текущего года Госавиаслужба вынесла 279 постановлений о наложении штрафов за различные правонарушения в сфере гражданской авиации к субъектам авиационной деятельности.

По материалам Комментарии
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