Украинский мусор будут вывозить в Польшу

В Украине нет завода, который мог бы переработать тонны отработанных батареек, сдаваемых людьми на утилизацию. Более того, в стране даже нет планов строительства подобного предприятия. Потому все элементы питания сейчас собираются на специальных площадках, а чиновники размышляют над тем, что делать с опасными отходами.

Какие шаги предпринимают киевские власти, чтобы решить экологическую проблему общенационального масштаба, и каковы перспективы строительства перерабатывающего завода в нашей стране – рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

«В Украине нет предприятий, которые перерабатывают батарейки. Бизнес в этом не заинтересован, ему неинтересно. Уже дважды наши представители выезжали в Польшу, где такие предприятия существуют. Мы создаем сейчас определенную схему работы с опасными отходами, которые должны будут транспортироваться. Пока все это на уровне переговоров. Но другого выхода нет, батарейки в любом случае нужно будет вывозить, потому что в Украине, судя по всему, никаких подобных производств в ближайшее время не откроется», – резюмирует Петр Пантелеев.