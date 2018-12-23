Американские биржевые индексы установили десятилетний рекорд роста

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Средний рост ведущих индексов в Нью-Йорке за одну сессию составил 5,0%.
Об этом сообщает Голос Америки.
Промышленный биржевой индекс “Доу Джонс” (Dow Jones) вырос более чем на 1000 пунктов – это рекордный показатель за всю историю его существования. Рост составил почти 5% благодаря инвесторам, которые возобновили торги после рождественских каникул.
Сводный индекс “S&P 500” в течение среды вырос на 5%, высокотехнологичный Nasdaq – на 5,8%.
Впрочем, даже учитывая сегодняшний рекордный рост, нынешний месяц продолжает оставаться для рынка худшим декабрем за последние 87 лет.
Последний раз биржи несли подобные потери в декабре 1931 года, в самый разгар Великой Депрессии. 2018 год в целом стал весьма неудачным для американского фондового рынка.
По оценке экономистов, в этом году рынки понесли крупнейшие потери за последние десять лет.
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