Названы компании, для которых 2018-й стал годом крупных потерь

2018-й стал для многих технических компаний годом как взлетов, так и падений. Так, некоторые «камни спотыкания» для этих компаний были настолько эпическими, как, например, инциденты, возникшие в Facebook, Twitter, Google, что они заслуживают отдельного внимания.

Однако есть и другие фирмы, для которых 2018 год стал провальным, и представил перед ними большое количество нерешенных вопросов на 2019 год.

Snap (мобильное приложение обмена сообщениями с прикреплёнными фото и видео). Перед Рождеством акции компании достигли нового рекордного минимума, опустившись до $4,99 за одну единицу. В третьем квартале 2018 года компания потеряла 2 млн пользователей по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, против Snap могут открыть уголовное дело, связанное с новыми данными относительно ее IPO. И, пожалуй, самое тревожное, у компании, похоже, нет никакого плана построить успешное будущее.

Yelp (онлайн-сервис для поиска на местном рынке услуг, например ресторанов или парикмахерских, с возможностью добавлять и просматривать рейтинги и обзоры этих услуг). Казалось бы, что компания делает успехи в реализации своего плана, ориентированного в первую очередь на рынок Северной Америки. В частности, о компании вспомнили прошлым летом, когда Европейский Союз оштрафовал Google на $5 млрд, поддержав аргумент Yelp о том, что необъективные результаты поиска не позволяют американским компаниям конкурировать за границей. Однако сервис существенно «просел» по прибыли в третьем квартале 2018 года, а его акции упали на 21% в ноябре. Это и привело к мини-бунту среди акционеров Yelp. При этом один из крупнейших акционеров компании призвал пересмотреть нынешнее руководство этой организации. Как выяснилось, пару лет назад распространялись слухи о том, что Yelp была на грани продажи, но топ-менеджмент фирмы все же сумел наладить ситуацию и сохранить независимость компании.

IBM (один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения). В этой компании также значительно снизилась прибыль в третьем квартале 2018 года. Именно благодаря своим инвестициям в искусственный интеллект, блокчейн, квантовые вычисления, американская корпорация все время находится под прицелом СМИ. Однако рост долгов этого технологического гиганта начал пугать инвесторов. Ведь IBM объявила об очередном снижении выручки. С учетом того, что акции компании уменьшились на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, неизвестно, сможет ли IBM остановить свой спад в 2019.