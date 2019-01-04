Операторы объяснили, почему не везде есть 4G

Операторы мобильной связи все еще строят сеть 3G – параллельно с 4G, поэтому мобильный интернет работает с перебоями во многих населенных пунктах.

Об этом сообщили в пресс-службе операторов “Киевстар” и Vodafone.

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В частности, в компании Vodafone сообщили, что начали строить сеть 4G только с марта 2018 года. “За это время построили сеть, сравнимую с европейскими странами. Только в Европе на строительство шло по 3-4 года. Сегодня мы продолжаем активно строить 4G и достраивать 3G. При этом покрыть 4G всю территорию страны возможно только с использованием низких диапазонов”, – отметили в компании.

По данным компании, сетью 3G покрыто 85% населения Украины, 4G покрывает 24 области и 18 млн населения. “Также важно понимать, что 4G не призван заменить собой 3G. Это комплементарные технологии передачи данных, которые существуют параллельно и вместе обеспечивают необходимую емкость сети для скоростной передачи данных. 3G обеспечивает широкое национальное покрытие, а 4G строится прежде всего там, где есть высокая концентрация трафика и где 3G-сеть не справляется с нагрузкой”, – уточнили в пресс-службе Vodafone.

В компании “Киевстар” отметили, что пока обеспечили покрытие 4G почти в 4 тысячах населенных пунктов Украины, охватив таким образом 50% населения страны, впрочем строительство сети продолжается.

“Сейчас связь 4G доступна почти в 4 тысячах населенных пунктов Украины – и не только в крупных городах, но и в селах. Это территория, где проживает более 50% граждан Украины. Недавно “Киевстар” включил 4G еще в 196 населенных пунктах. Строительство сети продолжается и будет продолжено в новом 2019 году”, – отметили в компании.

Что касается связи 5G, пресс-служба оператора сообщила, что пока это – “вопрос будущего”.