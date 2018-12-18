Назван последний день уплаты налогов в 2018 году

Государственная фискальная служба предупредила о том, что в декабре 2018 года последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день – 30 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Плательщикам необходимо осуществить уплату начисленных текущих налоговых обязательств не позднее 29 декабря с учетом графика работы банковской системы Украины и органов Государственной казначейской службы.

В ГФС напомнили, что система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) и органы Государственной казначейской службы в период завершения бюджетного 2018 года и в начале 2019 года будут работать в таком режиме:

27 и 28 декабря 2018 года – в режиме продленного банковского дня (на два часа).

29 декабря 2018 года – органы Казначейства относят поступления в бюджеты всех уровней, а банки осуществляют начальные платежи через СЭП только до 13.00.

2 января 2019 года банки и органы Казначейства работают без клиентов.