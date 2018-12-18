Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 213 0

Назван последний день уплаты налогов в 2018 году

Назван последний день уплаты налогов в 2018 году

Государственная фискальная служба предупредила о том, что в декабре 2018 года последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день – 30 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Плательщикам необходимо осуществить уплату начисленных текущих налоговых обязательств не позднее 29 декабря с учетом графика работы банковской системы Украины и органов Государственной казначейской службы.

В ГФС напомнили, что система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) и органы Государственной казначейской службы в период завершения бюджетного 2018 года и в начале 2019 года будут работать в таком режиме:

  • 27 и 28 декабря 2018 года – в режиме продленного банковского дня (на два часа).
  • 29 декабря 2018 года – органы Казначейства относят поступления в бюджеты всех уровней, а банки осуществляют начальные платежи через СЭП только до 13.00.
  • 2 января 2019 года банки и органы Казначейства работают без клиентов.
  • 3 января 2019 года банки и органы Казначейства работают в обычном режиме.
По материалам Вести
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина