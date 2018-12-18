Назван последний день уплаты налогов в 2018 году

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Государственная фискальная служба предупредила о том, что в декабре 2018 года последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день – 30 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Плательщикам необходимо осуществить уплату начисленных текущих налоговых обязательств не позднее 29 декабря с учетом графика работы банковской системы Украины и органов Государственной казначейской службы.
В ГФС напомнили, что система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) и органы Государственной казначейской службы в период завершения бюджетного 2018 года и в начале 2019 года будут работать в таком режиме:
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