В школах разрешили устанавливать банкоматы

Парламент разрешил школам и ВУЗам сдавать в аренду помещения для проведения кружков и курсов и прочего. Эти изменения значатся в законопроекте №9425. “За” проголосовали 238 нардепов.

Согласно закону, в учебных заведениях разрешено вести предпринимательскую деятельность: устанавливать терминалы оплаты, банкоматы, делать кафе и буфеты, а также брать деньги за использования ксероксов.

В пояснительной записке к документу сказано, что начиная с января 2018 года региональные отделения Фонда госимущества, ссылаясь на закон “Об образовании” и выводы Верховного суда, начали отказывать предпринимателям в размещении общепитов (столовых, буфетов), ксероксов, банкоматов и мини-терминалов, так как цель использования объекта аренды не соответствует образовательному назначению.

Этот закон должен привлечь дополнительные средства финансирования в школы и ВУЗы.