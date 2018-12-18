Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 196 0

В школах разрешили устанавливать банкоматы

В школах разрешили устанавливать банкоматы

Парламент разрешил школам и ВУЗам сдавать в аренду помещения для проведения кружков и курсов и прочего. Эти изменения значатся в законопроекте №9425. “За” проголосовали 238 нардепов.

Согласно закону, в учебных заведениях разрешено вести предпринимательскую деятельность: устанавливать терминалы оплаты, банкоматы, делать кафе и буфеты, а также брать деньги за использования ксероксов.

В пояснительной записке к документу сказано, что начиная с января 2018 года региональные отделения Фонда госимущества, ссылаясь на закон “Об образовании” и выводы Верховного суда, начали отказывать предпринимателям в размещении общепитов (столовых, буфетов), ксероксов, банкоматов и мини-терминалов, так как цель использования объекта аренды не соответствует образовательному назначению.

Этот закон должен привлечь дополнительные средства финансирования в школы и ВУЗы.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина