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В Украине увеличилось количество получателей субсидий (инфографика)

В Украине увеличилось количество получателей субсидий (инфографика)

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2018 года получали 3349,1 тыс. домохозяйств.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Ранее Госстат сообщал о том, что в октябре субсидии получали 1497,1 тыс. домохозяйств.

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 1,7% и составил 531,2 грн.

В январе-ноябре 2018 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 6976,7 тыс. домохозяйств, что на 12,6% меньше, чем в январе-ноябре 2017 года. За это время назначены субсидии 5877,4 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 30,9%

По материалам РБК-Украина
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