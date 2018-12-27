Стали ли украинцы жить лучше в 2018 году (исследование)

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Летом директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что уровень бедности в нашей стране за последние пять лет вырос на 10%, и уже 25% населения находится за чертой бедности. Цены и тарифы за последние годы значительно выросли, выросли и зарплаты, но не всегда на столько, чтобы покрыть все расходы. Несмотря на это, статистика говорит о том, что в сравнении с прошлым годом ситуация с бедностью населения хоть немного, но улучшилась.
По состоянию на первое полугодие 2018-го 12,2 млн украинцев (31,7% населения) получили доходы ниже, чем фактический размер прожиточного минимума, то есть 3233,3 грн. За такой же период прошлого года количество таких украинцев составляло 15,2 млн человек, при этом фактический прожиточный минимум был на уровне 2860,7 грн.
Из этих 12,2 млн украинцев в первой половине этого года 0,8 млн человек (2,2% всего населения страны) получают меньше законодательно установленного прожиточного минимума – 1,7 тыс. грн. В прошлом году таких людей было больше – 1,4 млн человек (а минимум составлял 1570,7 грн).
Из хороших новостей – по сравнению с первым полугодием 2017-го почти на 12% украинцев (26,3 млн) больше получают доходы выше фактического прожиточного минимума. Это 68% населения.
Больше всего украинцев зарабатывали сумму меньше фактического прожиточного минимума в 2015 году – 20,2 млн человек, почти на 52% больше, чем в 2014-м.
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