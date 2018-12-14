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В Украине уменьшилось количество работающих банков

В Украине уменьшилось количество работающих банков

В реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 декабря 2018 года насчитывалось 78 банков-участников.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Как отметили в ФГВФЛ, в стадии ликвидации находилось 89 банков, временная администрация работала в двух банках: “Финансовая инициатива” и “ВТБ Банк”.

Общая сумма средств, которые аккумулированы фондом, по состоянию на 1 декабря 2018 года составляет 14 628,35 млн грн. Поступления в фонд от регулярного сбора за январь-ноябрь 2018 года составили 3 498,01 млн грн, сообщили в ФГВФЛ.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования, по состоянию на 1 декабря 2018 года составила 88 416,3 млн грн.

По материалам РБК-Украина
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