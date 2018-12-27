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Черкассы признали худшими среди 100 городов Украины для инвестиций (инфографика)

Черкассы признали худшими среди 100 городов Украины для инвестиций (инфографика)

Черкассы оказались худшими по прозрачности инвестиционного сектора среди 100 городов Украины. Более того, город даже игнорировал запросы экспертов на доступ к публичной информации, что не дало ему шанса занять достойное место в рейтинге.

Исследование о самых привлекательных для бизнеса населенных пунктах Украины провело украинское представительство международной антикоррупционной сети Transparency International.

По материалам Обозреватель
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