Черкассы признали худшими среди 100 городов Украины для инвестиций (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Черкассы оказались худшими по прозрачности инвестиционного сектора среди 100 городов Украины. Более того, город даже игнорировал запросы экспертов на доступ к публичной информации, что не дало ему шанса занять достойное место в рейтинге.
Исследование о самых привлекательных для бизнеса населенных пунктах Украины провело украинское представительство международной антикоррупционной сети Transparency International.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Запорожье планируют заменить все маршрутки до 2020 годаВчера, 06:00 - 5674 9
Пенсионный возраст в Украине можно будет выбрать самому (инфографика)Вчера, 12:00 - 6320 8
Какие профессии в Украине наиболее востребованыВчера, 10:00 - 1937 7
В Украине увеличилось количество получателей субсидий (инфографика)Вчера, 15:00 - 507 5
Назван самый популярный iPhone у перебежчиков с Android в 2018 годуПозавчера, 22:00 - 2370 2
Пенсионный возраст в Украине можно будет выбрать самому (инфографика)Вчера, 12:00 - 6320 8
Какие профессии в Украине наиболее востребованыВчера, 10:00 - 1937 7
Через год по Киеву поедут 26-метровые трамваиВчера, 17:00 - 1206
Стали ли украинцы жить лучше в 2018 году (исследование)Вчера, 19:00 - 880 1
82% всех разрешений на работу в Польше получили украинцыВчера, 16:00 - 681
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)27.12.2018, 13:10 - 2445 15
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 1599 2
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 823 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 2309
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 1274