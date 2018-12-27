Черкассы признали худшими среди 100 городов Украины для инвестиций (инфографика)

Черкассы оказались худшими по прозрачности инвестиционного сектора среди 100 городов Украины. Более того, город даже игнорировал запросы экспертов на доступ к публичной информации, что не дало ему шанса занять достойное место в рейтинге.

Исследование о самых привлекательных для бизнеса населенных пунктах Украины провело украинское представительство международной антикоррупционной сети Transparency International.