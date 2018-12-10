«Укрпочта» договорилась с Пенсионным фондом по отделениям и пенсиям

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ПАО «Укрпочта» и Пенсионный фонд договорились о том, что количество почтовых отделений не будет сокращено и доставка пенсий будет продолжена в 2019 году.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на встрече с членами Наблюдательного совета «Укрпочты».
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«Укрпочта» и в дальнейшем будет оставаться социально важной компанией. Ни сокращение количества отделений на селе, ни прекращения доставки пенсий не будет. «Укрпочта» будет добросовестно выполнять все социальные функции, возложенные на нее… Найдено компромиссное решение между «Укрпочтой» и Пенсионным фондом Украины», – сказал он.
По словам Омеляна, «Укрпочта» должна стать лидером рынка почтовых услуг и современной компанией, в которой сочетаются бизнес-подход и социальная функция.
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