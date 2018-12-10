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29% населения инвестирует в криптовалюту - эксперт

29% населения инвестирует в криптовалюту - эксперт

Пик инвестирования в криптовалюту припадает на январь 2018 года. Капитализация на тот момент составила $850 млрд. В марте 2018 года в мире насчитывали 1600 различных криптовалют.

Об этом рассказал вице президент, руководитель бизнеса Private Banking & Individual Banking Expobank CZ Алексей Александров на 8 практической конференции “Карточный бизнес и технологии 2018”.

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По словам эксперта, 29% активно интересуются и инвестируют в криптовалюту. 42,2% желают получать информацию от приватных банкиров. Больше 44% все еще проявляют слабый интерес. В потенциале их вовлеченность может существенно повлиять на рынок.

“Если учитывать возрастной фактор, то 71,1% в возрасте от 20 до 60 лет интересуются криптовалютным рынком, в возрасте старше 60 лет этот показатель составляет 13%” – рассказывает Алексей Александров.

HNWI (лица, чьи инвестиционные активы превышают определенную сумму – ред.) рассматривают криптовалюту как спекулятивный инструмент для значительного роста.

По материалам Finance.UA
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