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Apple построит в Техасе новый кампус за $1 миллиард

Apple построит в Техасе новый кампус за $1 миллиард

Компания Apple выделит $1 миллиард на создание нового кампуса в Северном Остине, штат Техас.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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“Apple Inc (AAPL.O) заявила в четверг, что инвестирует 1 миллиард долларов в строительство второго кампуса в Северном Остине, штат Техас, и еще 10 миллиардов долларов в новые центры обработки данных в течение следующих пяти лет, поскольку компания стремится создать 20 тысяч рабочих мест в США”, – говорится в сообщении.

Новый кампус Apple в Остине площадью в 53 га будет расположен менее чем в полутора километрах от действующего офиса компании в этом городе. В новом кампусе будут работать около пяти тысяч человек с возможностью увеличить их количество до 15 тысяч сотрудников.

Компания со штаб-квартирой в Купертино заявила, что она также создаст новые объекты в Сиэтле, Сан-Диего и Калвер-Сити, штат Калифорния, и расширит свою деятельность в Питтсбурге, Нью-Йорке и Боулдере, штат Колорадо, в течение следующих трех лет.

По материалам УКРИНФОРМ
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