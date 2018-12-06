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Тарифы на тепло для населения повысили еще в шести городах

Тарифы на тепло для населения повысили еще в шести городах

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 11 декабря изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии с 1 января 2019 года.

Согласно принятому решению, тарифы на тепло для населения повышены для следующих предприятий:

  • КПТС “Черкассытеплокоммунэнерго” – 14,6%,
  • КП “Гортепловодоэнергия” КГУ (Каменец-Подольский) – 19,3%,
  • КП “Гортепловодоэнергия” ТЭЦ (Каменец-Подольский) – 19,4%,
  • КП ВМР “Винницагортеплоэнерго” КГУ – 17,8%,
  • КП ВМР “Винницагортеплоэнерго” ТЭЦ – 20,1%,
  • МКП “Хмельницктеплокоммунэнерго” – 18,2%,
  • МКП “Одесская теплоэлектроцентраль №2” – 30,0%,
  • ООО “Ровнетеплоэнерго” – 28,1%

Как отметила председатель комиссии Оксана Кривенко, изменение тарифов связано в первую очередь с повышением цен на газ, “чтобы предприятия могли закупить топливо”.

Согласно решению комиссии, тарифы повышаются с 1 января 2019 года.

По материалам РБК-Украина
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