Тарифы на тепло для населения повысили еще в шести городах

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 11 декабря изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии с 1 января 2019 года.

Согласно принятому решению, тарифы на тепло для населения повышены для следующих предприятий:

КПТС “Черкассытеплокоммунэнерго” – 14,6%,

КП “Гортепловодоэнергия” КГУ (Каменец-Подольский) – 19,3%,

КП “Гортепловодоэнергия” ТЭЦ (Каменец-Подольский) – 19,4%,

КП ВМР “Винницагортеплоэнерго” КГУ – 17,8%,

КП ВМР “Винницагортеплоэнерго” ТЭЦ – 20,1%,

МКП “Хмельницктеплокоммунэнерго” – 18,2%,

МКП “Одесская теплоэлектроцентраль №2” – 30,0%,

ООО “Ровнетеплоэнерго” – 28,1%

Как отметила председатель комиссии Оксана Кривенко, изменение тарифов связано в первую очередь с повышением цен на газ, “чтобы предприятия могли закупить топливо”.

Согласно решению комиссии, тарифы повышаются с 1 января 2019 года.