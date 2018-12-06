Тарифы на тепло для населения повысили еще в шести городах

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 11 декабря изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии с 1 января 2019 года.
Согласно принятому решению, тарифы на тепло для населения повышены для следующих предприятий:
Как отметила председатель комиссии Оксана Кривенко, изменение тарифов связано в первую очередь с повышением цен на газ, “чтобы предприятия могли закупить топливо”.
Согласно решению комиссии, тарифы повышаются с 1 января 2019 года.
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