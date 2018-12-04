Порошенко: Россия развязала экономическую войну против Украины

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Президент Петр Порошенко в статье в The New York Times провел параллели между Второй мировой войной и событиями 2014 года, когда одна страна самостоятельно пыталась перекроить карту Европы, прибегнув к военной агрессии.
“Россия участвует в экономической войне, пытаясь медленно подавить украинские экспортные рынки, и слова западного осуждения этой осенью лишь ухудшали поведение России”, — написал Петр Порошенко.
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Он подчеркнул, что российская атака в Керченском проливе и Черном море 25 ноября не была отдельным событием, ведь с 2014 года Россия регулярно нарушает международные правила мореходства и договора в обоих этих водах и Азовском море.
“Она похитила наши энергоресурсы и рыбные ресурсы, нанесла ущерб средствам существования Украины, заблокировала трафик и торговлю в наших портах. Летом Россия повысила напряженность, регулярно задерживая коммерческие корабли, направлявшиеся в украинские порты”, — отметил Петр Порошенко.
Президент напомнил последовательность действий в “ползучей агрессии РФ”. По его словам, кража Крымского полуострова Россией вызвала осуждение и экономические санкции всего мира.
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