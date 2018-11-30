Названы ТОП-5 крупнейших получателей возмещения НДС в ноябре

В ноябре этого года отечественные субъекты предпринимательской деятельности получили более 13,6 млрд грн бюджетного возмещения НДС.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Пальму первенства среди крупнейших получателей НДС держит агрохолдинг “Кернел”. В прошлом месяце компания получила из бюджета 1 млрд 354 млн грн возмещения НДС.

Второе место в списке принадлежит ООО “АДМ Трейдинг Украина”. В ноябре этого года Общество получило 1 млрд 50 млн бюджетного возмещения НДС.

Далее идет Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича с показателем в 759,5 млн грн, компания “Нибулон” – 740,9 млн грн.

Замыкает пятерку лидеров компания “ArcelorMittal Кривой Рог”, которая получила 485,3 млн грн бюджетного возмещения НДС.

Напомним, крупнейший получатель НДС “Кернел” в следующем году, вероятно, будет претендовать сразу на два новых вида дотаций, заложенных в бюджете на 2019 год.

В первом случае речь идет о 20% компенсации стоимости закупленных вагонов – зерновозов, которых “Кернел” должен был заказать количеством 500 штук по 1,5 млн грн каждый.

Во втором случае он является потенциальным кандидатом на получение дотаций за строительство перерабатывающих предприятий, которых планирует построить до 2020 году на общую сумму 500 млн долл., а это еще плюс 4,2 млрд грн дотации, при условии, что Кабмин оставит бюджетное возмещение на уровне 30%.