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Болгарская авиакомпания остановила полеты в Одессу

Болгарская авиакомпания остановила полеты в Одессу

Болгарская авиакомпания Bulgaria Air временно приостановила авиарейсы в Одессу из-за введения военного положения в Украине.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт авиакомпании.

“В связи с заявленным военным положением в Украине и рекомендациями Министерства иностранных дел (МИД), а также из-за безопасности пассажиров, национальный перевозчик Bulgaria Air приостановил свои рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 включительно”, — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавляют, что вопрос авиарейсов в Украину после 16 декабря будут рассматривать в соответствии с ситуацией в государстве.

“В зависимости от нормализации ситуации в Украине будет определено, могут ли выполняться полеты, которые должны происходить после 16 декабря”, — добавляет авиаперевозчик.

По материалам УНН
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