ЕС оказал помощь в реализации двух проектов в зоне отчуждения

Европейский Союз совместно с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения завершил два проекта стоимостью 1,75 млн евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Представительства Европейского Союза в Украине.

“Европейский Союз в партнерстве с ГАЗО завершил два проекта стоимостью 1,75 млн евро по поддержке ввода в эксплуатацию и лицензирования трех хранилищ для захоронения радиоактивных отходов, а также разработке проекта строительства нового технологического корпуса для переработки короткоживущих низкоактивных и среднеактивных отходов на комплексе производств «Вектор» в Чернобыльской зоне отчуждения”, – говорится в сообщении.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию хранилищ для захоронения радиоактивных отходов и начало строительства технологического корпуса состоятся в 2019 году.

«С предоставлением лицензии и введением в эксплуатацию новых объектов будет сделан значительный шаг вперед в безопасное снятие с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции», – отметила руководитель проекта со стороны Европейской комиссии Кристина Тормелен.

При поддержке западных и украинских специалистов государственное специализированное предприятие «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» работало над повышением безопасности и эффективности при обращении со всеми типами короткоживущих низкоактивных и среднеактивных отходов в Украине.

Эти объекты полностью соответствуют современной международной практике обращения и захоронения радиоактивных отходов.