Instagram позволит выбирать, кому показывать ленту

Соцсеть Instagram добавила новую функцию, которая позволит пользователям контролировать, кто будет видеть их сообщения в ленте.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на соцсеть.

“Instagram наконец добавил функцию, которая позволит (пользователям – ред.) контролировать, кто будет видеть их сообщения в ленте”, – говорится в сообщении.

Как сообщает Independent, новая функция “Близкие друзья” позволит пользователям решать, кому они больше доверяют и кому хотят отправлять личную информацию.

Новая функция теперь также позволит пользователям делать посты для конкретно выбранной группы людей вместо всего мира.

Как сообщили в компании, Instagram стал местом, где люди могут выразить себя, однако сообщество соцсети стало настолько большим, что иногда пользователям хочется поделиться своими мыслями не со всеми. Отмечается, что до сих пор весь мир мог видеть сообщения пользователей соцсети, даже те люди, которые не были подписаны на страницу конкретного пользователя.