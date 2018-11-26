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В Минфине рассказали о поступлениях в бюджет во время военного положения

В Минфине рассказали о поступлениях в бюджет во время военного положения

Введение военного положения в десяти областях Украины не сказалось на доходах государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По данным пресс-службы, 26, 27 и 28 ноября в общий фонд государственного бюджета поступило, соответственно, 1,6 млрд грн, 1,7 млрд грн и 1,34 млрд грн таможенных платежей.

“Уменьшение суммы поступлений 28 ноября по сравнению с предыдущим днем является особенностью поступлений таможенных платежей в течение недели: пиковые поступления в понедельник-вторник, падение со среды по пятницу, и никоим образом не связано с введением военного положения”, – пояснил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

По данным Минфина, налоговые платежи за 26, 27 и 28 ноября составили, соответственно, 2,2 млрд грн, 2 млрд грн и 3 млрд грн при среднедневном сборе в ноябре 2,4 млрд грн.

В Минфине ожидают, что по итогам месяца страна перевыполнит запланированный показатель доходов общего фонда государственного бюджета.

По материалам РБК-Украина
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