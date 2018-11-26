Прямые инвестиции в Украину выросли на $368 млн

Прямые инвестиции в экономику Украины по состоянию на 1 октября 2018 года составляли 31 973,6 млн долларов, что на 367,2 млн долларов больше, чем на начало года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, больше всего инвестиций за 9 месяцев поступило из Германии – 141,8 млн долларов, Великобритании – 103,5 млн долларов, Нидерландов – 57,7 млн долларов,

По состоянию на 1 октября страны ЕС являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины, они вложили 24 544,5 млн долларов, в том числе Кипр – 8 919,7 млн долларов, Нидерланды – 6 452,7 млн долларов, Великобритания – 2 047,9 млн долларов, Германия – 1 824,7 млн долларов, Австрия – 1 018,8 млн долларов

Инвестиции России в экономику Украины с начала года не изменились и составляют 797,1 млн долларов.

В Госстате также отметили, что прямые инвестиции с учетом долговых инструментов (ссуды, торговые кредиты инвесторов) по состоянию на 1 октября 2018 года достигли 40 345,9 млн грн, что на 333,8 млн долларов больше, чем на начало года.