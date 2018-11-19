Обнародован прогноз по инвестициям в Украине в 2019 году

Аналитики Международного фонда Блейзера считают, что приток прямых иностранных инвестиций в Украину достигнет 2 млрд долларов в 2019 году.

Об этом сообщил исполнительный директор фонда Олега Устенко.

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«Прогноз, который мы выставляем, – 2 млрд долларов притока прямых иностранных инвестиций, что меньше чем в этом году. Ожидается, что в этом году эта цифра может составить 2,5 млрд долларов», – отметил аналитик.

Устенко добавил, что прогнозируемая сумма инвестиций на будущий год в 5 раз ниже исторического минимума Украины по иностранным вкладам. Также представитель фонда провел параллель с 2013 годом, когда приток инвестиций составил 4,5 млрд долларов.