Зубко назвал наиболее привлекательные направления для инвестиций в Украину

Наиболее привлекательные направления для инвестиций сегодня связаны с реформой энергоэффективности, дерегуляцией в строительстве и децентрализацией.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба Минрегиона.

«Бизнес – один из основных бенефициаров украинских реформ. Точки роста и наиболее привлекательные направления для инвестиций сегодня связаны с реформой энергоэффективности, дерегуляцией в строительстве и децентрализацией», – сказал Зубко.

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Он подчеркнул, что инвестиционный потенциал в сфере энергоэффективности сегодня достигает 40-45 млрд долл. США. По его словам, люфт времени, на который должен настраиваться бизнес, – 3-5-8 лет. Это не только вопрос привлечения инвестиций, но и внедрения новейших технологий для уменьшения энергопотребления. Приоритет – новообразованный Фонд энергоэффективности Украины, который заработает уже в следующем году. Создание 75 тыс. рабочих мест, влияние на рост ВВП страны, снижение валютной нагрузки – это горизонты сферы энергоэффективности в 2019 году. И перспективы для бизнеса очевидны.

По словам Зубко, дерегуляция – то, что напрямую касается любого бизнеса. В этом году Украина заняла 71 место в ежегодном рейтинге Doing Business и за два года поднялась со 140 до 30 ступени по показателю «Дерегуляция в строительстве». Задача на следующий год – войти в ТОП-25.

«Мы внедряем новые ГСН, которые приближают Украину к европейским стандартам. Происходит реформирование ГАСИ, уже работает онлайн-платформа «Прозрачная ГАСИ». Скоро внедрим электронный кабинет для застройщиков. Система госархстройконтроля и надзора будет работать как качественный прозрачный сервис для строительного бизнеса», – отметил Зубко.

По децентрализации, то сегодня новая система менеджмента в стране делает первые шаги по привлечению инвесторов в свои общины.

«К 2020 году должны «покрыть» карту Украины объединенными территориальными общинами, которые будут готовы к самостоятельному развитию бизнеса и привлечению инвестиций. Но уже сегодня мы должны усилить диалог бизнеса и местного самоуправления. Должны совместно говорить о том, что нужно сегодня бизнес-инвестору: образованные люди, качественные услуги в образовании, здравоохранении, социальной сфере, инфраструктура», – отметил чиновник.