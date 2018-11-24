C 28 ноября monobank решил повысить ставки по депозитам на сроки 6 и 12 месяцев.

Как сообщили в банке порталу finance.ua, изначально планировалось повысить ставки через неделю, но поскольку остальные банки уже начали это делать – решили не тянуть.

К тому же, если раньше банк предлагал депозиты только в гривне, то не так давно в monobank появились вклады в долларах и евро на срок от 1 до 12 месяцев и ставками до 5% годовых.

Кстати, на портале finance.ua давно работает специальная программа “Бонус к депозиту”, которая позволяет получать еще больше с депозитов многих банков Украины. При чем повышенные процентные ставки можно получать как по депозитам в гривне, так и по депозитам в долларах и евро.