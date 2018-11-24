Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 153 0

monobank решил повысить ставки по депозитам

C 28 ноября monobank решил повысить ставки по депозитам на сроки 6 и 12 месяцев.

Как сообщили в банке порталу finance.ua, изначально планировалось повысить ставки через неделю, но поскольку остальные банки уже начали это делать – решили не тянуть.

К тому же, если раньше банк предлагал депозиты только в гривне, то не так давно в monobank появились вклады в долларах и евро на срок от 1 до 12 месяцев и ставками до 5% годовых.

Кстати, на портале finance.ua давно работает специальная программа “Бонус к депозиту”, которая позволяет получать еще больше с депозитов многих банков Украины. При чем повышенные процентные ставки можно получать как по депозитам в гривне, так и по депозитам в долларах и евро.

Бонусы к депозитам в гривне, долларах, евро 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:monobank
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина