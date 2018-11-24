МАУ открывает новый класс обслуживания на среднемагистральных рейсах

Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” с 1 декабря вводит новый класс обслуживания — премиум-эконом на среднемагистральных рейсах. До этого этот класс обслуживания предлагался только на дальнемагистральных маршрутах компании.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Новый тариф предлагает билеты с полным набором услуг — багажом, питанием и выбором места в салоне. По этому тарифу можно будет провозить: два чемодана (до 23 кг каждый), одну ручную кладь (до 7 кг и размерами 55х40х20 см) и дополнительную единицу ручной клади (до 5 кг и размерами 40х30х10 см).
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Также в стоимость билета входит питание: пассажир сможет бесплатно заменять его специальным меню — вегетарианским, кошерным, детским, без содержания свинины, морепродуктами либо индийским сетом — не позднее, чем за 36 часов до вылета. Также пассажирам предлагаются безалкогольные (чай, кофе, сок) и алкогольные напитки (вино и пиво).
Упрощается также регистрация. Путешествующие в премиум-эконом классе смогут:
- пройти регистрацию в аэропорту у стоек бизнес-класса за 2 часа до вылета — без сбора за предоставление посадочного талона;
- бесплатно выбрать комфортное место онлайн во время бронирования, или за 14 дней до отправления рейса, используя инструмент управления бронированием на сайте МАУ.
Пассажирам также предоставляется возможности приоритетной посадки на борт.
Еще одно преимущество данных тарифов — это их гибкость и минимальное количество ограничений, что позволяет пассажиру бесплатно менять дату и время вылета, а также сделать возврат стоимости билета в полном объеме.
Билеты можно приобрести на официальном веб-сайте МАУ, в кассах, а также в агентской сети.
“Рост популярности премиум-эконом класса стал глобальным авиационным трендом в 2018 году. Большое количество билетов в этом классе стали предлагать перевозчики из Европы, Азии, Ближнего Востока и Северной Америки, — отметила директор по коммуникациям Евгения Сацкая.
МАУ рассматривает это “как хорошую альтернативу для тех, кто не имеет возможности приобрести билет бизнес-класса, но стремится к определенному уровню комфорта на длинных маршрутах, в то время как МАУ решила предложить такую возможность также пассажирам на среднемагистральных рейсах”.
В то же время с 15 января МАУ обещал ужесточить нормы провоза ручной клади. Новые нормы провоза будут зависеть от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому был приобретен билет. За ручную кладь сверх нормы нужно будет доплачивать 15 евро.