МАУ открывает новый класс обслуживания на среднемагистральных рейсах

Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” с 1 декабря вводит новый класс обслуживания — премиум-эконом на среднемагистральных рейсах. До этого этот класс обслуживания предлагался только на дальнемагистральных маршрутах компании.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Новый тариф предлагает билеты с полным набором услуг — багажом, питанием и выбором места в салоне. По этому тарифу можно будет провозить: два чемодана (до 23 кг каждый), одну ручную кладь (до 7 кг и размерами 55х40х20 см) и дополнительную единицу ручной клади (до 5 кг и размерами 40х30х10 см).

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Также в стоимость билета входит питание: пассажир сможет бесплатно заменять его специальным меню — вегетарианским, кошерным, детским, без содержания свинины, морепродуктами либо индийским сетом — не позднее, чем за 36 часов до вылета. Также пассажирам предлагаются безалкогольные (чай, кофе, сок) и алкогольные напитки (вино и пиво).

Упрощается также регистрация. Путешествующие в премиум-эконом классе смогут:

пройти регистрацию в аэропорту у стоек бизнес-класса за 2 часа до вылета — без сбора за предоставление посадочного талона;

бесплатно выбрать комфортное место онлайн во время бронирования, или за 14 дней до отправления рейса, используя инструмент управления бронированием на сайте МАУ .

Пассажирам также предоставляется возможности приоритетной посадки на борт.

Еще одно преимущество данных тарифов — это их гибкость и минимальное количество ограничений, что позволяет пассажиру бесплатно менять дату и время вылета, а также сделать возврат стоимости билета в полном объеме.

Билеты можно приобрести на официальном веб-сайте МАУ, в кассах, а также в агентской сети.

“Рост популярности премиум-эконом класса стал глобальным авиационным трендом в 2018 году. Большое количество билетов в этом классе стали предлагать перевозчики из Европы, Азии, Ближнего Востока и Северной Америки, — отметила директор по коммуникациям Евгения Сацкая.

МАУ рассматривает это “как хорошую альтернативу для тех, кто не имеет возможности приобрести билет бизнес-класса, но стремится к определенному уровню комфорта на длинных маршрутах, в то время как МАУ решила предложить такую возможность также пассажирам на среднемагистральных рейсах”.

В то же время с 15 января МАУ обещал ужесточить нормы провоза ручной клади. Новые нормы провоза будут зависеть от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому был приобретен билет. За ручную кладь сверх нормы нужно будет доплачивать 15 евро.