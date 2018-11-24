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Volvo продала первые беспилотные грузовики для перевозки известняка из карьеров (видео)

Volvo продала первые беспилотные грузовики для перевозки известняка из карьеров (видео)

Компания Volvo продала шесть своих беспилотных грузовиков Volvo Trucks норвежской компании Brønnøy Kalk, которая будет использовать их для для перевозки известняка из карьера в находящийся на расстоянии 3 км порт.

Беспилотные грузовики Volvo будут транспортировать известняк по проходящему через тоннели маршруту до дробильного комплекса, после чего его будут грузить в корабли в порту. Сейчас Volvo и Brønnøy Kalk закончили тестировать технологии. Полноценно грузовики начнут работать на карьере и шахтах до конца 2019 года.

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Сумма сделки не раскрывается, однако издание отмечает, что для Volvo эта покупка — знаковая, поскольку Brønnøy Kalk стала первой организацией, согласившейся на работу с беспилотными грузовиками Volvo Trucks.

Volvo давно работает над разработкой беспилотной спецтехники. Недавно компания представила беспилотный грузовик без кабины и систему автопилота для швартовки яхт, а также электромусоровоз FE Electric, который в будущем тоже планируется сделать автономным.

По материалам hightech.fm
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