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Volvo Cars задействует технологии Baidu для разработки роботакси

Volvo Cars задействует технологии Baidu для разработки роботакси

Volvo Cars объявила об объединении усилий с оператором крупнейшей в Китае поисковой системы Baidu с целью разработки самоуправляемых автомобилей для китайского рынка сервисов заказа такси.

Шведский автопроизводитель, принадлежащий с 2010 года китайскому холдингу Geely Automobile, является одним из многих в растущем списке производителей автомобилей, стремящихся объединить усилия с технологическими компаниями или конкурентами с целью разделения огромных затрат на разработку функциональных и безопасных систем управления самоходными автомобилями.

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Volvo заявила, что сотрудничество предоставит её доступ к программному обеспечению автономного вождения Baidu Apollo, которое она намерена использовать для разработки автомобилей с четвёртым уровнем автономности управления (Level 4).

Гендиректор Volvo Cars Хокан Самуэльссон (Hakan Samuelsson) заявил, что продажи роботакси операторам пассажирских перевозок помогут компании выполнить поставленную задачу увеличить к 2025 году в продажах долю самоуправляемых автомобилей до 30 %.

«Роботакси — это сегмент, где мы будем конкурировать не в качестве оператора, а с помощью продажи автомобилей компаниям, с которыми мы торговали прежде», — сообщил Самуэльссон.

По материалам 3dnews.ru
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