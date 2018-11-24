В США разрешили оплачивать налоги биткоинами

Правительство американского штата Огайо разрешило компаниям, зарегистрированным в регионе, оплачивать налоги криптовалютой.

Отмечается, что для уплаты налогов с помощью биткоинов бизнесмены должны зарегистрироваться на портале OhioCrypto.com.

В законе, подписанном правительством региона, сказано, что криптовалютой можно оплатить все виды налогов и сборов. От акциза на сигареты до страховых взносов на сотрудников.

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Джош Мандель, занимающий пост заместителя казначея штата Огайо, заявил, что принятие криптовалюты в качестве легального средства для оплаты налогов поможет закрепить статус региона как одного из самых развитых в США по части технологий и использования биткоинов в повседневной жизни.