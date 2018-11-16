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В Польше приняли закон о налоге на криптовалюту

В Польше приняли закон о налоге на криптовалюту

Президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект, который предполагает введения налога на доход от криптовалютных операций в размере 19%. Налог вступит в силу с января следующего года.

Соответствующая информация появилась на сайте президента.

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Документом предусматривается отождествление дохода от прироста капитала и прибыли от криптовалютных операций. 19% — единая ставка как для частных лиц, так и для организаций.

Стоит уточнить, что налог отсутствует при операциях обмена одной криптовалюты на другую. Уплата предусматривается только в случае конвертации цифровой валюты на реальные деньги, товары, услуги и т.д.

Также новое законодательство предусматривает так называемый “налог солидарности”, который равен 4% и взимается в случае, когда доход от цифровых активов больше одного миллиона польских злотых (около 250 тыс. долларов).

Граждане Польши каждый год будут должны отчитываться об операциях с криптоактивами в своих налоговых декларациях.

По материалам Ура-информ
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