В Польше приняли закон о налоге на криптовалюту

Президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект, который предполагает введения налога на доход от криптовалютных операций в размере 19%. Налог вступит в силу с января следующего года.

Соответствующая информация появилась на сайте президента.

Читайте также: Минэкономразвития предложило легализовать криптовалюты

Документом предусматривается отождествление дохода от прироста капитала и прибыли от криптовалютных операций. 19% — единая ставка как для частных лиц, так и для организаций.

Стоит уточнить, что налог отсутствует при операциях обмена одной криптовалюты на другую. Уплата предусматривается только в случае конвертации цифровой валюты на реальные деньги, товары, услуги и т.д.

Также новое законодательство предусматривает так называемый “налог солидарности”, который равен 4% и взимается в случае, когда доход от цифровых активов больше одного миллиона польских злотых (около 250 тыс. долларов).

Граждане Польши каждый год будут должны отчитываться об операциях с криптоактивами в своих налоговых декларациях.