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Минэкономразвития предложило легализовать криптовалюти

Минэкономразвития предложило легализовать криптовалюти

Минэкономразвития обнародовало проект распоряжения Кабинета Министров “Об одобрении Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов”.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Реализация Концепции предусмотрена на период до 2021 года в два этапа.

На первом этапе в 2018-2019 годах предусмотрено определение правового статуса криптовалют; признании субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по обмену криптовалют.

На втором этапе в 2020-2021 годах предусмотрено признание провайдеров кошельков-хранителей виртуальных валют субъектами первичного финансового мониторинга; разработка специальных законодательных актов относительно урегулирования использования виртуальных активов, смарт-контрактов и токенов, проведение ICO/ITO.

Как отметили в министерстве, в 2017 году Украина входила в топ-10 стран мира по количеству пользователей виртуальных валют. По экспертным оценкам, размер сегмента майнинга в Украине превышает 100 млн долларов на год.

“Несмотря на это, в Украине сегодня существует правовая неопределенность в отношении деятельности, связанной с виртуальными валютами (криптовалютами), в том числе относительно их правового статуса, налогообложения операций с ними, возможности заключения смарт-контрактов”, – говорится в сообщении.

Как следствие, рынок виртуальных валют в значительной мере развивается “в тени”, что приводит к негативным последствиям для всех заинтересованных сторон: отсутствие надлежащей защиты прав и интересов потребителей криптовалют, сложности участников рынка виртуальных валют в вопросах юридической классификации своей деятельности, пользование банковскими услугами, привлечение иностранных инвестиций, проведение ICO/ITO как украинских компаний, отметили в министерстве.

По материалам РБК-Украина
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