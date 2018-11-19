Рада приняла первый законопроект по бюджету-2019

Верховная Рада на заседании в четверг, 22 ноября, приняла 243 голосами во втором чтении и в целом законопроект №9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

В пояснительной записке указано, что документ разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о госбюджете на 2019 год и нормирования принятых изменений в законодательство.

Проектом, в частности, устанавливается срок для утверждения порядка и условий предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам – в течение 30 дней со дня вступления в силу закона о бюджете.

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В частности, предлагается лишить Минфин несвойственных полномочий по утверждению существенных условий договора энергосервиса (относительно объектов государственной собственности). Их предлагается отнести к полномочиям центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Предусматривается урегулировать вопрос зачисления с 1 января 2019 года 5% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (кроме рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата) в бюджеты местного самоуправления по месту добычи соответствующих полезных ископаемых.

Предлагается дополнить перечень защищенных расходов бюджета расходами на программу госгарантий медобслуживания населения во избежание ситуаций по приостановлению ее действия (в частности, приостановление осуществления оплаты за предоставление медуслуг населению).

Также нормируются особенности формирования и выполнения местных бюджетов в Донецкой и Луганской областях на период проведения операции Объединенных сил.

Законом дополняется перечень расходов, на которые за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам предоставляются льготы и жилищные субсидии населению. Отметим, что проектом дополняется и собственно перечень категорий населения, которым предоставляются льготы и субсидии за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам, новой категорией “пострадавшие участники Революции Достоинства”.

Предусматривается пролонгация до 2027 года действия эксперимента по осуществлению патроната над ребенком за счет и в пределах средств субвенции из госбюджета на выплату соцпомощи от государства на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление соцуслуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу “деньги ходят за ребенком”.

При этом проектом закона предлагается исключить расходы бюджета на детские дома семейного типа, приемные семьи и семьи патронатных воспитателей из перечня расходов на образование и включить такие расходы в перечень расходов на соцзащиту и соцобеспечение.