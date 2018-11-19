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"Киевавтодор": на Южном мосту капитальный ремонт завершат к 1 декабря

"Киевавтодор": на Южном мосту капитальный ремонт завершат к 1 декабря

Все работы по капитальному ремонту деформационного шва на Южном мосту завершат до 1 декабря.

Об этом сообщает “Киевавтодор” в Facebook.

Как отмечается, тогда же снимут ограничения движения транспорта по мостовому переходу.

Сейчас ремонт продолжается в круглосуточном режиме. Коммунальщики уже выполнили работы по разборке старого деформационного шва, установке нового и армировании плиты пролетного строения.

Сообщается, что сегодня ночью была завершена укладка бетона и сейчас продолжаются работы по уходу за ним. Работы выполняются как на проезжей части мостового перехода, так и под ней.

“После набора прочности бетона автодоровцы перейдут к двум заключительным этапам работ – устройству новой гидроизоляции и асфальтированию участка ремонта деформационного шва. До 1 декабря планируется завершить все работы и снять ограничения движения транспорта по мостовому переходу”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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