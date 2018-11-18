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КГГА: с начала отопительного сезона зафиксировали 1,6 тысячи аварийных ситуаций на теплосетях

КГГА: с начала отопительного сезона зафиксировали 1,6 тысячи аварийных ситуаций на теплосетях

В столице с начала отопительного сезона зафиксировали 1,6 тысячи аварийных ситуаций на теплосетях.

Об этом сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

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В настоящее время аварийные службы устраняют 113 повреждений. Наиболее проблемными являются Шевченковский, Святошинский, Оболонский и Подольский районы – там сети старые и наиболее изношены.

Всего с мая текущего года Киевтеплоэнерго заменило почти 30 км аварийных участков теплосетей столицы.

По материалам Корреспондент.net
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