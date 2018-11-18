На остановках Киева установили 100 электронных табло с информацией о прибытии транспорта

На остановках Киева в общем установили 100 электронных табло с информацией о времени прибытия общественного транспорта.

«Наиболее загруженные транспортно-пересадочные узлы оснащаются электронными табло с отображением информации о времени прибытия различных маршрутов и каждой подвижной единицы на указанную остановку общественного транспорта», — сообщили в коммунальном предприятии «Киевпастранс».

Табло содержат систему GPS-движения.

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«Последние четыре запущены на остановке ул. Курская на Воздухофлотском проспекте в обоих направлениях», — добавили в предприятии.

В Киевпастрансе добавили, что в следующем году будут устанавливать табло.