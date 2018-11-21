Водителей планируют наказывать за непристегнутых пассажиров

Вскоре украинским водителям, чьи транспортные средства имеют задние ремни безопасности, придется выкладывать деньги не только за себя, но и за непристегнутых пассажиров. Это предусмотрено в законопроекте, который до конца года во втором чтении рассмотрит украинский парламент.

Одним из авторов этого законопроекта является Ирина Суслова. Она же и раскрыла журналистам его подробности.

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Законопроект предусматривает, чтобы в автомобиле, в котором есть сзади ремни безопасности, пристегнутым были абсолютно все. Если полицейский увидит, что в машине не пристегнуты водитель и, например, два пассажира, то штраф выпишут в трехкратном размере. То есть водителям придется выкладывать деньги и за несознательных пассажиров. Причем платить, как говорится, «по гамбургскому счету», так как этот же законопроект предусматривает значительное увеличение штрафа за непристегнутый ремень безопасности.

Ирина Суслова считает, что такие меры помогут снизить количество травм и смертельных случаев во время ДТП. Подобная практика, кстати, есть во многих странах.

Депутаты ВР в первом чтении уже утвердили данный законопроект. Вскоре они его заслушают во второй раз. Ирина Суслова не сомневается, что его примут.