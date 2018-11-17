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Boeing планирует создать сверхзвуковой пассажирский самолет

Boeing планирует создать сверхзвуковой пассажирский самолет

Аэрокосмическая компания Boeing раскрыла свой замысел о создании гиперзвукового пассажирского самолета в ходе конференции Американского института аэронавтики и астронавтики в Атланте.

“Мы взволнованы возможностями гиперзвуковых технологий. Они смогут связывать мир быстрее, чем когда-либо прежде. Работа Boeing базируется на 60-летних исследованиях по проектированию, разработке и выпуску гиперзвуковых транспортных средств, что делает нас правильной компанией, которая сможет возглавить усилия по выводу этой технологии на рынок будущего”, – рассказал Кевин Боукутт, старший технический научный сотрудник компании.

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На фотографии изображен пассажирский самолет, который способен передвигаться быстрее скорости звука в пять раз. Издание отмечает, что компания именно таким видит авиасообщение через 20-30 лет.

Boeing заинтересована не только в разработке базовой механики гиперзвуковых самолетов, но и в изучении ее применения на практике.

По словам представителей компании, концепт пассажирского самолета может иметь коммерческое или военное применение. Будущий самолет сможет развивать скорость до 5969 км/ч. Также известно, что самолет такого типа, как представила Boeing, сможет перевозить 32 пассажира плюс экипаж.

Сейчас авиаперевозки на гиперзвуковой скорости находятся еще в “зародыше”. Их единственными примерами являются космические корабли или экспериментальные планеры для гражданских или военных исследований.

По материалам Газета по-Украински
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