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Энергохаб Литвы, Польши и Украины обеспечит независимость от России - Парубий

Энергохаб Литвы, Польши и Украины обеспечит независимость от России - Парубий

Создание Восточно-европейского энергетического хаба позволит обеспечить энергетическую независимость Украины, Литвы и Польши от Российской Федерации.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на совместной со спикерами Литвы и Польши пресс-конференции в Вильнюсе.

“Мы обсудили совместные действия в энергетической безопасности – и это изложено в итоговом документе IX сессии Ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша. В частности, речь идет об идее создания единого энергетического хаба и объединения наших усилий как насчет объединения наших электростанций, так и по поставкам газа. Ведь сжиженный газ, который сегодня поставляется в Балтию, и газовые месторождения, которые есть в Украине, вместе могут создать большой комплекс действий, который позволит нам выйти полностью на энергетическую независимость от России”, – сказал Парубий.

По его словам, этот вопрос был детально обсужден на уровне специалистов и отражен в Резолюции.

“Уже в дальнейшем будет задача наших правительственных министерств, чтобы воплощать в жизнь эти рекомендации”, – добавил украинский спикер.

По материалам УКРИНФОРМ
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