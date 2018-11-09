Что означает класс новостройки (инфографика)

Украинцам, которые хотят купить квартиру в новостройке, предлагают 4 основных класса жилья: эконом, комфорт, бизнес и элит.

Эксперты DOM.RIA проанализировали, соответствуют ли предложенные многоквартирные дома заявленным классам и как влияет класс недвижимости на конечную стоимость жилья. А также сравнили, насколько предложенные классы новостроек соответствуют нормам, установленным Украинской строительной ассоциацией в 2006 году.

Для сравнения были взяты пять украинских городов-миллионников, ведь именно в них представлен самый большой выбор всех классов новостроек. К основным характеристикам были отнесены: количество квартир на этаже, высота потолков, технологии и материалы строительства, наличие чистовой отделки стен и наличие парковочных мест.

Так, например, нормой для классов Эконом и Комфорт является одно паркоместо гостевого паркинга для 2-х квартир. Норма для жилого комплекса бизнес-класса — 8 паркомест наземного или подземного многоуровневого паркинга на 10 квартир, а для элитных новостроек — 2 парковочных места для одной квартиры.

Аналитический центр также исследовал ценовую политику в городах-миллионниках и установил зависимость минимальной и максимальной цены квадратного метра от класса новостройки.

Исходя из статистики прослеживается тенденция, что часто стоимость квадратного метра не совпадает с классом жилого комплекса. Если при выборе квартиры вы ориентируетесь на класс новостройки, а не на цену, то вам стоит обратить внимание, что в некоторых регионах, например в Одессе, минимальная цена одного квадратного метра квартиры в доме комфорт класса на 13,7% ниже, чем стоимость квадратного метра в эконом-классе.

Во Львове квартира в новостройке бизнес-класса на 6% дешевле чем квартира класса комфорт, а в Днепре, цена метра жилья комфорт-класса на 11% меньше, чем квадратный метр жилья эконом-класса.

На основе этой статистики можно сделать вывод, что за меньшую сумму можно приобрести квартиру с более комфортными условиями проживания. Также стоит отметить, что в некоторых регионах разница между ценами различных классов составляет менее 5%, что также может сыграть положительную роль в пользу более комфортного жилья.





Как показало недавнее исследование Аналитического центра, 75% украинцев при выборе жилья в новостройке ориентируются на цену и только 19% — на класс недвижимости.

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