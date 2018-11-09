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В этом году доходы местных бюджетов выросли на 22% - ГФС

В этом году доходы местных бюджетов выросли на 22% - ГФС

В местные бюджеты за 10 месяцев 2018 года поступило 186,5 млрд гривень, что на 21,9%, или на 33,5 млрд гривень больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«В течение января-октября 2018 года в местные бюджеты уплачено 186,5 млрд гривень. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 21,9%, или на 33,5 млрд гривень. За 10 месяцев 2017 года в бюджеты территориальных общин было направлено 153 млрд гривень», – говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что в октябре в местные бюджеты поступило 21,3 млрд грн, что на 10,4%, или на 2 млрд грн больше октября 2017 года. Налога и сбора на доходы физических лиц в сводный бюджет в течение января-октября 2018 года уплачено 183,8 млрд грн. Этот показатель на 24,1%, или на 35,7 млрд грн превышает поступления прошлогоднего периода. В октябре 2018 года плательщики направили 20 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц, что на 24% или на 3,9 млрд грн больше октября 2017 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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