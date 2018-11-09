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Самые пунктуальные украинские авиакомпании: версия Мининфраструктуры

Самые пунктуальные украинские авиакомпании: версия Мининфраструктуры

За прошлый месяц 85,2% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов нашей страны выполнялись вовремя.

Об этом свидетельствуют данные Министерства инфраструктуры.

Если верить данным ведомства, самой пунктуальной украинской компанией октября можно считать “Мотор Сич” – 96,5% ее рейсов выполнены вовремя. Второе место занимает “Роза ветров” – 93,4%. “Бронза” у компании Игоря Коломойского и Арона Майберга МАУ.

При этом наиболее непунктуальными оказались ООО “Авиакомпания Атлас Джет Украина” – 53,8% и “Браво” – 56,6%.

Мои fiнансы:

  • Если решите воспользоваться услугами авиакомпании “Мотор Сич”, по состоянию на дату публикации путешествие с Киева во Львов – от 2649 гривен. Перелет с Киева в Одессу – от 1778 гривен.
  • “Роза ветров”, к примеру, предлагает полеты в Бухарест от 3113 грн, Софию – от 3659 гривен.
  • Если лететь МАУ, путешествие в тот же Львов обойдется от 1398 грн. В Одессу – от 3009 гривен. Бухарест – от 3623 гривен.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрази несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без перелетов.

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По материалам Finance.UA
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