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Гройсман: тепло не может подорожать больше, чем на 16%

Гройсман: тепло не может подорожать больше, чем на 16%

Из-за повышения цены на газ на 23% тарифы на тепло могут вырасти не более чем на 16%.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

“Когда я слышу, что тарифы на тепло и воду могут вырасти на 70%, у меня вопрос: с какой стати это должно произойти? Люди должны понять, что вопрос цены газа – важен, для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%, – сказал Гройсман.

“Если речь идет о 70%, значит, кое-кто под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого”, – добавил премьер.

Ранее сообщалось, тарифы на тепло в Киеве могут вырасти на треть.

Напомним, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

После решения правительства о повышении цены на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения по новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, которая завершается в марте 2019 года.

По материалам Економічна Правда
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