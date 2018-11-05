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В 2019 году акцизы на алкоголь расти не будут

В 2019 году акцизы на алкоголь расти не будут

8 ноября Верховная Рада рассмотрела вопрос о ставках акцизного налога на алкогольные напитки. В 2019 году их менять не планируют.

Об этом говорится в законопроекте №9260 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов”, который был поддержан в первом чтении.

Речь идет об абсолютно всех алкогольных напитках – водке, вине, пиве, слабоалкогольных напитках и тому подобное.

В Европейской Бизнес Ассоциации одобрили такие намерения ВР. Там напомнили, что в 2017 году акцизы на ликеро-водочные изделия были увеличены на 20%.

“Однако, это не обеспечило дополнительных поступлений в государственный бюджет, как предполагалось, но и привело к их уменьшению. Так, объемы поступления в бюджет от произведенных и реализованных в Украине водки и ликеро-водочных изделий составили в 2017 году 6,246 млрд грн по сравнению с 6,405 млрд грн в 2016 году”, – сообщили в Ассоциации.

По материалам УНН
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