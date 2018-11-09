Первый самолет нового поколения Boeing 737 MAX появится в Украине весной 2019 года

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” намерена пополнить свой флот весной следующего года первым самолетом Boeing 737 MAX, а всего ожидается поставка трех таких ВС.

О подобных планах заявила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

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“Новым шагом в обновлении нашего среднемагистрального флота станет поставка трех авиалайнеров семейства Boeing 737 MAX, первый из которых мы ожидаем уже весной 2019 года”, – проинформировала она, комментируя завершение эксплуатации авиакомпанией самолетов классической серии Boeing 737 – 8 ноября 2018 года Boeing 737-300 с регистрационным номером UR-GBD выполнил свой последний рейс под позывными авиакомпании.

Отметим, что ранее руководством МАУ уже озвучивалась информация о намерениях в 2019 году пополнить парк самолетом Boeing 737 MAX, но не называлось количество единиц и примерное время получения ВС.

До того ожидалось, что первой в Украине Boeing 737 MAX обзаведется авиакомпания SkyUp. Именно этот авиаперевозчик в марте текущего года, еще до запуска своих рейсов, объявил, что уже стал заказчиком самолетов нового поколения.

В компании уточнили, что договорились о поставке двух Boeing 737 MAX 8 и трех среднемагистральных Boeing 737 MAX 10.

Общая сумма заказа составила 624 млн долларов. Поставка первых пяти самолетов ожидается в 2023 году.